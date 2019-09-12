طريقة عمل طاجن البطارخ بالجمبري

يفضل كثيرون تناول السمك، ويعد من الوجبات المميزة التي يفضلها معظم أفراد الأسرة، لذا يمكنك تقديم أكلة جديدة لأفراد عائلتك تجهز بالجمبري والبطارخ، سهلة التحضير، وتضفي طعما لذيذا على مائدتك. المقادير بطارخ بوري جمبري بطاطس بصل وثوم طماطم زيت كزبرة خضراء ملح وفلفل أسود Advertisements عصير ليمون طريقة التحضير تقطع البطاطس حلقات وترص في طاجن فرن. يفرم الثوم مع البصل والبطارخ والملح والفلفل الأسود. يوضع الخليط على البطاطس في الطاجن. يرص الجمبري على الخليط. تفرم الطماطم مع الكزبرة الخضراء وزيت الزيتون وعصير اللليمون. يصب الخليط في الطاجن على الجمبري. يرش زيت زيتون على الوجه ويدخل فرن ساخن.

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