"في حالة التنمر".. استشاري نفسى يقدم نصائح لإعادة تأهيل الطلاب

قد يتعرض الطفل للعنف في المدرسة وبعض أشكال السخرية من زملائه الآخرين، وهو ما يؤثر سلبيًا على نفسية الطفل ورغبته في الانزواء، أو زيادة خوفه من أشخاص لم يكن يخافهم سابقا، ويمكن أن يتراجع أدائه الدراسي، ويحتاج ذلك إلى إعادة تأهيل سلوكه.

قدم محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، مجموعة نصائح للآباء لإعادة تأهيل الطفل إذا تعرض للتنمر منها كما ذكرها لـ "هُن":

عدم رد الإساءة

يجب تعليم الطفل عدم رد الإساءة وفي ذات الوقت كيفية الدفاع عن نفسه.

التواصل مع ادارة المدرسة

على أولياء الأمور التواصل مع ادارة المدرسة باستمرار، والاخصائي النفسي بالمدرسة والعمل على ازالة العقبات ومعالجة المشكلات النفسية التي مر بها الطفل نتيجة تعرضه للتنمر.

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توفير المناخ الأمن للطالب

يجب الحرص على توفير مناخ أمن للطالب ويمكن نقل الطالب إلى فصل آخر وابعاده عن الأشخاص الذين يتنمرون به.

الثقة بالنفس

العمل دائمًا على زيادة ثقة الطالب بنفسه من خلال ابراز نقاط القوة في شخصيته وابعاده عن أي أفكار سلبية تتسبب في فقدانه الثقة بالنفس.

حب المدرسة

يجب مساعدة الطالب على تجاوز أي أشكال تنمر تعرض لها حتى لا يفقد ثقته بنفسه وكذلك في المدرسة.

الدفاع عن النفس

يجب تعليم الطفل كيفية الدفاع عن نفسه دون الإساءة لأحد، وأن نمنح للطالب قدر من الاستقلالية تساعده في الدفاع عن نفسه إذا تعرض لأي أشكال عنف أو سخرية.