أخطاء عليكِ تجنبها عند العناية بالبشرة

تعد العناية اليومية بالبشرة خطوة أساسية للحصول على بشرة خالية من العيوب وجذّابة، ولكن بعض الفتيات أثناء عنايتهن ببشرتهن يرتكبن بعض الأخطاء التي تؤثر عليهن بالسلب، وهذا بحسب مجلة "فرويندين" الألمانية:

استعمال المرطبات في الشتاء فقط

يزيد استعمال الكريمات المرطبة في فصل الشتاء، نظرًا للجفاف الذي تتعرض له البشرة، ولكن جدير بالذكر أن البشرة تحتاج للترطيب في فصل الصيف بصورة أكبر من احتياجها له في فصل الشتاء، نظرًا لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى جفاف البشرة، كما أن المؤثرات الخارجية التي تتعرض لها البشرة خلال فصل الصيف تتسبب في سد المسام.

تركيز الاهتمام على الوجه فقط

عادةً ما تصب الفتيات كل اهتمامهم ببشرة الوجه فقط أثناء عنايتهن ببشرتهن، ويتم إهمال مناطق أخرى مهمة كالرقبة والأيدي والجزء العلوي من الصدر، حيث أن هذه المناطق تكشف عن العمر الحقيقي ويظهر عليها كل ما يظهر على بشرة الوجه، لذلك يجب العناية بها تمامًا مثل الوجه.

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استعمال مزيلات المكياج الضارة

عند اختيار مزيل المكياج يجب أن تختاري منتج لا تقتصر وظيفته على إزالة الأوساخ والمكياج فقط، بل يجب أن يرطب البشرة ويحافظ على عدم جفافها ونضارتها، لذا يجب أن تختاري مزيل مكياج خالي من الكحول ومواد تقشير البشرة.

الانتظار لفترة طويلة بعد تنظيف البشرة

ينصح الخبراء بعدم الانتظار لفترة طويلة بعد تنظيف البشرة وقبل وضع الكريم المرطب، حيث أن المسامات سريعًا ما تنغلق، فيصعب على البشرة امتصاص المواد الفعالة الموجودة في الكريم، فيجب ألا تزيد الفترة ما بين إزالة المكياج ووضع الكريم عن 5 دقائق.

وضع المرطبات على بشرة جافة

ينصح الخبراء بأن من الأفضل وضع المرطبات على بشرة مبتلة أو الرطبة، حيث يسمح ذلك بتوزيع المرطب بصورة جيدة على البشرة، كما يساعد على امتصاص بشرة الوجه للمواد الفعالة الموجودة بالكريم المرطب، لذلك يجب تجفيف البشرة برفق بعد غسلها ثم وضع الكريم مباشرةً.