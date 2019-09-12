"غيروا هدومهم في الفرح": هنا الزاهد بـ"فستانين".. وأحمد فهمي بـ"الأبيض والأسود"

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، خلال حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وهي ترتدي فستانين في حفل الزفاف الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

الجزء الأول من حفل الزفاف ارتدت فيه هنا الزاهد فستان زفاف أبيض طويل بينما ارتدى الفنان أحمد فهمي بنطلون أسود وجاكيت أبيض وقميص أبيض ومعها "ببيونة".

واستبدلت الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي ملابسهما مرة أخرى وارتدت الزاهد فستان زفاف قصير، بينما لبس الفنان أحمد فهمي جاكيت أبيض وخلع الأسود.

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وحضر الزفاف عدد من النجوم، على رأسهم، أحمد عز، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي، الناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبدالحميد، والمنتج الفني هاني عبدالله، وكريم عفيفي.

كما حرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إضافة إلى المخرج أحمد خالد موسى ومحمد علي رزق.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وبعض الإعلاميين، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.