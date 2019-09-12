كمية المياة الواجب تناولها لتقليل الوزن.. 5 لترات للسيدات و7 للرجال

شرب الماء يساعد على فقدان الوزن، حيث أكدت الأبحاث أن الماء يساعد على زيادة التوليد الحراري، فهو يزيد من إنتاج الحرارة في الجسم، ما يعني بشكل أساسي زيادة التمثيل الغذائي، بحسب موقع "هيلث توداي"، الطبي.

وتشير دراسة كورية حديثة إلى أن استهلاك المياه قبل الوجبة يمنع تناول الطعام الزائد، كما وجدت دراسة أخرى أجراها علماء أميركيون أن تناول الماء ببطء قبل الطعام يؤدي إلى زيادة في نقصان الوزن بمقدار 2 كجم وفقدان نسبة 44٪ من كتلة الجسم على مدى 12 أسبوعًا في الأشخاص مقارنةً بالأشخاص الذين لم يستهلكوا الماء.

حيث الماء يزيد من انحلال الدهون أو تكسير الدهون، والذي يستخدم بعد ذلك كمصدر للطاقة، واستبدال مشروبات الحمية بالماء يقلل من مؤشر كتلة الجسم ويحدد مؤشر كتلة الجسم ما إذا كنت تعاني من نقص الوزن أو زيادة الوزن أو السمنة، ويحسن أيض الكربوهيدرات وحساسية الأنسولين، ما يعني زيادة نسبة الوقاية من مرض السكري.

ويساعد الماء في التخلص من السموم، وبالتالي تقليل تراكم السموم والالتهابات في الجسم.

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الكمية المناسبة من شرب المياة لتقليل الوزن

2000 مل للسيداتأي حوالي لترين من المياه أو 3000 مل للرجال أي حوالي 3 لتر، من الماء يوميًا إذا كنت لا تعمل، ولكن إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام لمدة 60 دقيقة، فيجب أن تكون كمية الماء التي تتناولها أكثر، وذلك بشرب 900 مل من الماء أو رشفة على 150-300 مل من الماء كل 15-20 دقيقة أثناء الرياضة.

كما يجب عليك الحفاظ على تناول ما بين 150 و200 مل من الماء على الأقل كل 15 دقيقة إذا كنت تعرق كثيرًا.

لذلك، في المتوسط، تستهلك 4-5 لترات (سيدات) أو 6-7 لترات (رجال) من الماء لفقدان الوزن (إذا كنت تشارك في تمرين قوي بانتظام وتميل إلى التعرق كثيرًا).

ولكن يجب الإشارة إلى أن الماء ليس هو العامل الوحيد، الحفاظ على رطوبة خلاياك أمر مهم لدعم عملية إزالة السموم وفقدان الوزن. إذا لم يكن التوازن المعدني الصحيح موجودًا في خلاياك، يمكن فقد المزيد من السوائل.