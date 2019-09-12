يواجه البعض العديد من الألم بمنطقة الشرج، الأمر المُشير لوجود التهابات بالغة بتلك المنطقة، قد ينتج عنها الإسهال، وخروج الإفرازات، وحدوث النزيف المُتكرر. ويرصد "هن" أعراض التهاب الشرج، وفقًا لما ذكره الموقع الطبي "mayoclinic". أعراض التهاب الشرج نزيف من فتحة الشرج خروج مخاط من فتحة الشرج Advertisements ألم في فتحة الشرج ألم في الجانب الأيسر من البطن إسهال عند التبرز الحاجة للتبرز بشكل متكرر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض التهاب الشرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.