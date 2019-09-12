أضرار الإفراط في تناول اللحوم.. انتفاخ وسمنة وتقلصات

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يسرف الكثيرون في تناول اللحوم، التي تطهى بالعديد من الطرق، متجاهلين الأضرار الصحية الناجمة عن الإفراط في ذلك الأمر، وتأثيراتها السلبية على صحتهم.
وفيما يلي، أبرز المخاطر الصحية، الناتجة عن الإسراف في تناول اللحم، وفقا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، في تصريحات سابقة لـ"الوطن":
- يؤدى إلى انتفاخ المعدة.
- الإصابة بمرض النقرس الذي يؤدي لحدوث التهابات شديدة في المفاصل.
- يتسبب في ظهور أعراض عسر الهضم.
- زيادة احتمالية الإصابة بمشاكل القلب وتصلب الشرايين.
- يسبب الإصابة بتقلصات المعدة.
- يؤدى إلى الإصابة بـأنواع مختلفة من مرض السمنة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تؤدي إلى زيادة الكولسترول في الجسم.
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