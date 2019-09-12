طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون

المكرونة تعد إحدى الأكلات المفضلة على المائدة المصرية، وتتميز بأنها سريعة التحضير، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل المكرونة بصلصلة الزيتون كما ذكرتها عبر فضائية "سي بي سي سفرة". المكونات: نصف كيلو مكرونة قواقع ربع كيلو من شرائح الزيتون الأخضر كوب من الصلصة ثوم مهروس ناعم ثلاث ملاعق من زيت الزيتون رشة من الملح وقليل من الفلفل الأسود Advertisements كزبرة وروزماري زعتر طريقة التحضير: نسلق المكرونة في ماء وملح. نضع الزبدة في طاسة على النار ونضيف الثوم وصلصة الطماطم وشرائح الزيتون وتترك من أجل التسبيك. ثم نضيف الكزبرة والزعتر والروزماري ونتركهم قليلا. ثم نضيف إليهم المكرونة المسلوقة ونقلبهم جيدا ونقدمها.

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