في عيد ميلادها الـ 73.. من هي الفنانة جليلة محمود "فتحية الكيت كات"؟

تحتفل اليوم، الفنانة جليلة محمود بعيد ميلادها الـ 73، والتي أعطت الفن كثيرا منذ عام 1973 وحتى وقتنا هذا.

عادت "جليلة" للفن بعد انقطاع سنوات من خلال مسلسل "الحرباية" وذلك عام 2017 من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة جليلة محمود:

- من مواليد سبتمبر 1946.

- درست فنون مسرحية بالمعهد العالي.

- قامت على مدار مسيرتها الفنية بأداء العشرات من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون.

- بدايتها كانت ضمن أدوار صغيرة مع عمالقة الفن كالظهور في أفلام "شعبان تحت الصفر"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"ضد الحكومة".

- أشهر أدوارها السينمائية "فتحية" في فيلم "الكيت كات" .

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- لها مشاركات عدة في المسرحيات ومنها "قصة الحي الغربي" للمخرج جلال الشرقاوي الذي اكتشفها.

- شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها: "الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

- ابنتها سلكت التمثيل وهي الفنانة ميسون التي شاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" بطولة دلال عبدالعزيز وصلاح السعدني.

- آخر أعمالها الفنية كان من خلال الجزء الثاني من مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدني.

وكان آخر ظهور لها وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية مارس من العام الماضي بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية في حي شيراتون التابعة لدائرة النزهة.