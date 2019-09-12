احذر: لا تتناول المسكنات 3 أيام متواصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين من أن تعاطي المسكنات والمنومات قد يؤدي على المدى الطويل إلى إدمانها، والذي تتمثل أعراضه في تعاطي هذه الأدوية على سبيل الوقاية والشعور بالعصبية والقلق والاضطراب الداخلي في حال عدم تعاطيها.
ولتجنب الوقوع في فخ الإدمان، أوضحت الرابطة أنه لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات لمدة تزيد على 3 أيام متواصلة أو 10 أيام في الشهر.
وبشكل عام لا يجوز تعاطي المسكنات والمنومات دون استشارة الطبيب، حتى وإن كان صرفها لا يحتاج إلى وصف الطبيب، خاصة الأنواع المحتوية على المادة الفعالة "ديفينهيدرامين" أو "دوكسيلامين".
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