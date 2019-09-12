حفل زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في لبنان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كثيرا ما تحدث مواقف طريفة وغريبة خلال المناسبات وخاصة حفلات الزفاف.

حفل زفاف في شمال لبنان تحول إلى “حلبة مصارعة”، إثر شجار عنيف وقع بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين.

تفاصيل الواقعة أن إشكالا وقع في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية “طليعة حلقة الدبكة”، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة.

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ووفقا لصفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الفيديو، فإن الإشكال قد أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة.

المناطق النائية في لبنان تشهد إشكالات مشابهة بشكل متكرر، آخرها مقتل 3 أشخاص في حفل زفاف في بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خلاف على أغنية في الحفل.