بالبرتقال والأناناس.. ناهد السباعي في أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة ناهد السباعي، في جلسة تصوير جديدة مستوحاه من الفاكهة الاستوائية.

ونشرت السباعي، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور علقت عليها بالقول: "صيفنا لا نهاية له.. لقد كانت تجربة مدهشة أن ترتدي لوحة فنية مستوحاة من الجو الاستوائي".

Advertisements

وجلسة التصوير من مكياج وعد القاسم ومصفف الشعر مصطفى ومحمد عبده، تصوير: جوليا هاني، تصميم الملابس Akila Studios.

فيما أبدى متابعو السباعي إعجباهم بجلسة التصوير، فعلقت إحداهمن قائلة :"ناهد السكر" وأخرى: "أنا مش لاقيه برتقان فريش أعمل كيكة برتقان للولاد يا ناهد جيباه منين".