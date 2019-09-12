سموذي التمر من المشروبات الشهية والغنية بالمكونات الغذائية المفيدة صحّياً، لاحتوائه على التمر الذي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الفرد. "هُن" تقدم في التقرير التالي طريقة عمل سموذي التمر على طريقة الشيف غادة التلي: مقادير سموذي التمر: كوب تمر 2 كوب حليب ملعقة كبيرة كاكاو ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان 2ملعقة كبيرة زبادي Advertisements نصف ملعقة صغيرة قرفة بودرة ثلج مجروش 2 عود قرفة للتقديم طريقة تحضير سموذي التمر: - يخلط اللبن والتمر والزبادي والكاكاو والقهوة والقرفة جيدا. - يضاف الثلج ويخلط ثم قدميه باردا مع عود القرفة.

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