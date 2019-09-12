عمرها 9 سنوات فقط.. «لوجى» أفضل عارضة أزياء للصغار

من بين العديد من الأطفال المنافسين لها استطاعت لوجي إسلام حصد لقب أفضل عارضة أزياء للصغار، والتي خطفت الأنظار لها ضمن احتفالية أقامتها مؤسسة "بصمة إبداع" بفندق هيلتون رمسيس، أمس الأول، لاختيار أفضل عارضة.

لوجى إسلام، 9 سنوات، خاضت مجال عروض الأزياء منذ أن كان عمرها 3 سنوات، وشاركت فى مهرجانات للأطفال، ساعدها على ذلك قدرتها على استخدام تعبيرات وجهها بقوة، فتارةً تبدو حزينة وهائمة، وتارةً أخرى تكون مرحة ومبهجة، خلال العروض وجلسات التصوير والإعلانات، التى تشارك بها.

«دخلت المجال بالصدفة، أصحاب ماركات ملابس شهيرة شافوها، وطلبوا منها تعرض لهم»، بحسب ريهام محمد، والدة الطفلة، التى زرعت بداخلها حب الموضة، والقدرة على انتقاء الملابس.

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فوجئت «ريهام» باختيار طفلتها كأفضل عارضة وفاشونيستا: «لوجى اتبسطت جداً، وقالت لى يا مامى أنا بقيت مشهورة، ومصر كلها بتتفرج عليا»، كما تملك موهبة الوقوف أمام الكاميرات بثبات شديد، ولها جاذبيتها الخاصة، التى تجعل المصورين وأصحاب ماركات الملابس وغيرهم يتهافتون عليها لعرض منتجاتهم: «لوجى من زمان بتحب تتصور، وقبل أى خروجة كانت لازم تقول لى صورينى، وكانت تصمم تختار الهدوم والإكسسوارات بنفسها، لدرجة إنها تفوقت علىّ، وبقت هى اللى تختار لبسى أنا وباباها قبل ما نخرج».

تتمنى «لوجى» أن تصبح مصممة أزياء بعد أن تنهى دراستها وتبدأ حياتها العملية