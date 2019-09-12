محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تمثل الجاذبية عنوان موضة الحُلي في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار.

وأوضحت الرابطة الألمانية للحُلي والساعات، أن الأقراط تأتي بتصاميم ضخمة وطويلة للغاية تصل إلى الكتف. ولمزيد من الجاذبية يمكن ارتداء أقراط غير متماثلة، أي قرط طويل وآخر قصير أو قرط كبير وآخر صغير.

وأضافت الرابطة، أن القلائد الثقيلة ذات الحلقات تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، كما أن إطلالة الطبقات رائجة بقوة؛ حيث يتم المزج بين عدة قلائد تختلف فيما بينها من حيث الطول.

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ومن الإطلالات الرائجة أيضا المزج بين الخامات والأنماط المختلفة للحصول على إطلالة جريئة تعكس تفرد الأسلوب.

وأشارت الرابطة إلى أن الأساور تزين هذا الموسم الجزء العلوي من الذراع لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار.

وتشهد الكُريات الصغيرة إقبالا كبيرا هذا الموسم؛ حيث إنها تزين كلا من الأقراط والقلائد.