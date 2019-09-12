لمنع تجلط الدم.. تعقيم الجروح ضروري لمرضى القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

شددت مؤسسة القلب الألمانية على أهمية تعقيم الجروح جيدا بالنسبة لمرضى القلب كالمصابين بعيوب خِلقية أو المرضى، الذين أجروا عملية استبدال أحد صمامات القلب.

وأوضحت المؤسسة، أن التعقيم الجيد للجروح يحول دون وصول البكتيريا عبر مجرى الدم إلى صمام القلب واستقرارها به مسببة تجلط دموي يُلحق ضررا جسيما بالصمام، وبالتالي لا يقوم القلب بإمداد الجسم بالدم بشكل كاف.

كما ترفع البكتيريا خطر الإصابة بما يعرف "بالتهاب الشغاف"، أي التهاب الطبقة الداخلية للقلب، والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وإلى جانب تعقيم الجروح جيدًا يتعين أيضا على مرضى القلب الاهتمام بصحة ونظافة الفم والبشرة، والاستغناء عن رسم الوشم أو الثَقب (البيرسينج).