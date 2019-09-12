ماجد المصري: مراتي شايلة حمل كبير عني.. و"اتحملت شنبي 6 شهور"

قال الفنان ماجد المصري، إن زوجته رانيا، لها فضلاً كبيرًا عليه في العمل الفني، حيث تحملت عنه الكثير، مضيفًا: "شايلة كتير أوي ومدياني فرصتي في الشغل، شايلة حمل كتير عشان أقدر أركز في شغلي".

ومازح المصري، الإعلامي خالد أبوبكر، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، على شاشة "الحياة": "كفاية إنها استحملتني بشنبي في الفترة اللي كنت فيها بحضر مسلسل بحر، دي أول ما شافت الشنب صوتت وقالت إيه ده، بس استحملتني بالشنب 6 شهور".

وتابعت: "مراتي أول ما حلقت شنبي بعد ما المسلسل خلصنا تصويره، صورت فيديو مخصوص على الفيس بوك وقالت بصوت عالي باركولي يا جماعة ، ماجد حلق الشنب".

وتدور أحداث مسلسل بحر في إطار درامي حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي "بحر" و"الضو"، بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تقع بينهما، ويعرض في الوقت الحالي على شاشة "الحياة".