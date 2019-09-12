محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال المركز الألماني لأبحاث السرطان، إن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يسهم في زيادة فرص الشفاء.
وأوضح المركز، أنه ينبغي على المرأة اعتبارا من عمر 30 عامًا إجراء فحص ذاتي للثدي لاكتشاف أية تغيرات طارئة مبكرًا، كاختلاف حجم الثديين ووجود عقدة أو اتجاه الثدي إلى الداخل أو وجود نتوء به.
وفي حال ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب أمراض نساء على وجه السرعة للخضوع للفحوصات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر للنساء بعد الـ 30.. هذه العلامات تنذر بسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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