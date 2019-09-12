بخلاف المكملات الغذائية.. 4 طرق طبيعية لتعويض نقص فيتامين د بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:
يعاني العديد من الأشخاص من نقص فيتامين د، وهو من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، لبناء العضلات وتقوية العظام، فكيف يمكن تعويض فقد الجسم له؟
يستعرض" الكونسلتو" في هذا التقرير التالي، 5 نصائح يجب اتباعها لتعويض نقص فيتامين د بالجسم، وفقًا لموقع "Food nd tv".
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