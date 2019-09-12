عربة الـ"سويت كورن" أخرجت إسراء من أزمتها النفسية: شغلت بيها وقت فراغي

مرت إسراء أيمن، الطالبة فى كلية الصيدلة جامعة حلوان، بأزمة نفسية بسبب الضغوط الدراسية، فقررت أن تشغل وقت فراغها بالعمل، فأسست مشروع لبيع الذرة الحلوة أو الـ"سويت كورن"، عن طريق عربة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بادئ الأمر عارض فكرتها البعض، ولكنها استطاعت أن تقنعهم بأن العمل ليس عيباً، خاصة إن كان الهدف منه هو تطوير الذات.

استطاعت التوفيق بين دراستها وعملها: "كنت عايشة فى الكويت وفكرة الطلبة الجامعيين اللى بيشتغلوا موجودة هناك بشكل كبير، فلما مريت بفترة ضيق نفسي بسبب الدراسة، فكرت أعمل المشروع ده وأهلي شجعوني عليه".

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وقالت لـ"هن": "حسيت إني بعمل حاجة مفيدة، حلو جداً إن بنت تقرر تشتغل وهي في السن ده وماتوقفش حياتها على أزمة في جانب معين فيها، فكرة المشروع حلوة وعاجبة الطلبة جداً".

يوميًا في الصباح تذهب إسراء إلى جامعة مصر حيث عملها، وتنشغل بعمل "السويت كورن" المفضل لعدد كبير من الطلبة، وفي الوقت الخالي من الزبائن تستذكر دروسها وتستجمع معلوماتها، وفي أوقات محاضراتها تغلق عربتها وتذهب لجامعة حلوان وتستأنف عملها بعد العودة: "حياتي مابقاش فيها وقت فراغ، قدرت أشغل نفسي بحاجة مفيدة، وده فتح نفسي على الدراسة".

وأكدت الفتاة العشرينية أنها تفكر في الاستمرار في المشاريع الخاصة حتى بعد تخرجها من كلية الصيدلة: "المشروع عاجب ناس كتير، والمكسب كويس، وخلاص ماحدش بقى يفكر يشتغل بمؤهله، الشباب دلوقتي تفكيره اتغير".