مصمم فستان هنا الزاهد يحكي كواليس التجهيز: "متعبة وديزني في نفسها.. غيرنا التصميم مرتين"

يحتفل الوسط الفني، اليوم، بحفل زفاف الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

وحرصت "الزاهد" على ارتداء فستان زفاف من تصميم سامو هجرس، الذي صرح لبرنامج "MBC Trending"، المذاع عبر قناة "MBC4"، أن تجهيز فستان العرس استمر لفترة طويلة، وأن آخر 3 أشهر كانت حرص "الزاهد" على إجراء بروفة كل أسبوع حتى تطمأن على الفستان.

وتابع "هجرس": "هنا متعبة شوية بس دلوعة، عشان كده كان في توتر وبروفات كتير، لكن إحنا عالجنا الكلام ده".

Advertisements

وأكد أن الفستان الذي استغرق تحضيره 5 أشهر، كانت "الزاهد" في البداية تتطلع أن يكون به ورود، وعقب الانتهاء من التصميم وجدوا أنه غير موفق ولم يعجب كليهما.

وأشار إلى أنهما عملا على تصميم جديد ووصلا إلى مستوى مختلف بعد إزاحة جميع الورود التي طعم بها الفستان، حتى أصبح خاوي تمامًا، ليعملوا على تصميم آخر من جديد.

وعن شخصية الفستان قال المصمم: "هنا ديزني أوي في نفسها".