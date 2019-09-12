مجموعة Staud لربيع 2020.. إيجابيةٌ مطلقة بألوانٍ مشرقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة المبدعة، سارة ستودينجر، تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، وكان عرضها يتميزُ بالروح الإيجابية، كما بدت الأزياء مرحةً بألوانها المشرقة وملائمةً بشكلٍ مثالي لأجزاء موسم الربيع.

ولموسم الربيع، طوّرت المصممة موضوع الرقص في عرضها الخريفي السابق إلى ملابس جاهزةٍ تُجسد الإنسابية والحركة، واصفةً إياه بكلمةٍ واحدة Metamorphosis أي "التحول".

وجاءت بعض القطع مزينةً بفراشاتٍ مخبأةٍ داخل طبعة بيزلي أو مطرزةً على فساتين طويلة وشفافة وأخرى ضخمةٍ نابضةٍ بالحياة.

كما برزت في المجموعة الفساتين المنسدلة الواسعة وتنانير الفقاعة التي تم تنسيقها مع خيارات حقائب يدٍ أكثر ليونة، وعلى سبيل المثال، برزت بدلةٌ مكونةٌ من كروب توب من الشيفون مطبعٍ بطبعة بيزلي وشورتٍ مطابقٍ تم تنسيقها مع حقيبة يد مزينةٍ بالريش، وصندلٍ ذي الأصبع الواحد، إلى جانب ذلك برزت قطع من النايلون المعاد تدويره مثل تنورة فقاعة مرحة منسقة مع قميصٍ مخملي متشابك أو فستان البتلة الوردي.

Advertisements

ومن جهةٍ أخرى، تضمنت المجموعة العديد من قمصان كروب توب الضيقة، وبدلات البنطلون الحريرية بألوانٍ مختلفة إلى جانب اللون الأبيض.

جاءت حداثة العلامة التجارية أيضًا من خلال عروض جلديةٍ، والتي تم تقديمها للمرة الأولى، شملت معاطف جلدية بربطاتٍ على المعصم وكذلك بدلات التنورة الميدي.