الامارات | أفراح المنهالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنهالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام أبناء سالم أحمد عوض المنهالي حفل استقبال، بمناسبة زفاف شقيقهم منصور إلى كريمة أبوبكر سالم أبوبكر المنهالي، في صالة الوثبة بمدينة أبوظبي. حضر الحفل عدد من المسؤولين، وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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