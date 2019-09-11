مصمم فستان هنا الزاهد ينشر فيديو لها خلال "فوتوسيشن": مستعدة

نشر مصمم الأزياء سامو هجرس، مصمم فستان زفاف الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لها خلال جلسة تصوير "فوتو سيشن"، بأحد الفساتين التي صممها لها، معلقًا: "مستعدة".

وظهرت الزاهد في المقطع مرتدية فستان قصير، بشعر منسدل على كتفها الأيمن، واقفة في شرفة مطلة على النيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة هنا الزاهد بفساتين الزفاف أثناء الحفل.

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وارتدت الفنانة فستان زفاف أبيض، طويل، لامع، منفوش إلى حدٍ ما.

ويحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة عددا كبيرا من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.