"إزاي تتعامل مع طفلك المتنمر؟".. استشاري يوضح كيفية التحكم في سلوك التلاميذ بالمدرسة

طفل يمارس البلطجة على زملائه، يشعر بالغيرة ويحاول تحقير غيره، وأشكال أخرى مختلفة من التنمر يمارسها بعض الأطفال يشعرون بالنقص العاطفي والحرمان ضد زملائهم بفصول الدراسة، فهو يبحث عن مكانة مميزة ومختلفة لم يتمكن من الوصول إليها بين أهله، فيحاول تعويضها داخل الفصل من خلال أفعال تقترب من "البلطجة"، والسخرية من الآخرين.

"التنمر" يعد مصطلح جديد يعرفه الأطفال فيما بينهم "بالتحفيل" أو "الغلاسة"، التي تؤدى إلى شعور الطفل الذى يتعرض للتنمر، بالإساءة النفسية والمعنوية.

وعن كيفية التعامل مع الطفل المتنمر، قال محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن تنمر الطفل يأتي لسببين: الأول نتيجة سوء تعامل الأهل معه، فيبدأ بإخراج الشحنات السلبية ضد زملائه في المدرسة نتيجة الحرمان العاطفي الذى يشعر به، أو بسبب الدلع الزائد.

وعن كيفية التعامل مع الطفل المتنمر، ينصح بالآتي:

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توفير مناخ مناسب

يجب توفير حياة هادئة للطفل في الأسرة وإبعاده عن الخلافات الأسرية، وتقديم المساعدة له.

توجيه الطفل

يجب توجيه سلوك الطفل المعتدي عليه وتعليمه كيف يسيطر على مشاعره، ويجب على الآباء التعامل مع الطفل بهدوء.

استمع إلى شكوى الآخرين

يجب أن يستمع الآباء إلى شكوى الآخرين من سلوك أطفالهم، لمعرفة أسباب سلوك الطفل ومحاولة التغلب عليه.

الاعتذار

يجب أن يتعلم الطفل الاعتذار إلى الأخرين حال الإساءة إليهم، ما يساعد على إصلاح سلوكه تدريجيًا.

قدوة حسنة

يجب أن يكون الوالدين قدوة حسنة للطفل في المنزل، فلا يجب الحديث أمامه بشكل مسئ فهو يكتسب السلوك العدواني تدريجيًا.