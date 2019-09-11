بالصور.. أبرز فساتين سامو هجرس مصمم فستان زفاف هنا الزاهد

يبدأ بعد قليل حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، المقرر انعقاده بأحد فنادق القاهرة. ومن المقرر أن ترتدي الفنانة هنا فستان زفافها من تصميم المصمم سامو هجرس، ويقدم "هُن" أبرز فستانين الزفاف من تصميمه. Advertisements

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