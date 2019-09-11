أصالة عن مشكلة أحلام الأخيرة: "اللي يعملي بلوك أعمله بلوكين"

قالت الفنانة أصالة، إنها دائما تعيش كما تحب، ولا تفكر في أفعالها أو ما هي مقدمة على فعله.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "نفسي الناس تعرف حقيقتي بأخطائي بهبلي بعصبيتي بطيبتي بمحبتي، وكل حاجة حتى على المستوى الفني".

وتابعت: "بفكر دايما إزاي أسعد الناس، ومش بيفرق معايا الطريقة مناسبة ولا لأ".

واستطردت: "أنا اتحسنت كتير عن زمان، وزمان كنت بدخل في مناوشات دلوقتي لأ، ماسكة نفسي فوق محد يتخيل، ممكن أكون مستفزة من أسماء معينة بس ماسكة نفسي عنهم، ولو كنت زي زمان كنت عملت قصص ملهاش أول من آخر".

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وأكدت مازحة "واحدة ست فيه عندي دايما معاها خلافات، ومردتش عليها واسمها على أول حرف من اسمي".

وأضافت ضاحكة: "دا من يوم أحلام معملتي بلوك وأنا منمتش وعيني مغفلتش، ووشي تعبان من ساعتها"، مضيفة: "اللي يعملي بلوك أعمله بلوكين".

وأكدت أنها تتصرف بطبيعتها جدا، ولا تفكر قبل اتخاذ أي قرار أو الرد على أي شخص، "وعشان كدا أخطائي كتير، واما بعتذر باعتذر لأي حد حتى لو ست بسيطة وببقى عايزه أبوس إيديها".