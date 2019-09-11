بنفس الصورة.. دارين حلمي عن خطبتها من تامر عاشور: "أجمل صدفة في حياتي"

نشرت دارين حلمي، ملكة جمال الكون 2019، صورة تجمعها بالفنان تامر عاشور، خلال احتفالهما بخطبتها، اليوم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "دارين" على الصورة التي نشرها قبلها عاشور، اليوم: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة أنك غيرتني بحبك يا تامر يا أجمل صدفة في حياتي كلها".

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كان المطرب تامر عاشور، استخدم ذات الصورة التي نشرتها خطيبته "دارين" للتعليق بها على نبأ خطوبته منها، إذ قال: "مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة، أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة، وهقول إني بحبها قدام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله، وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".

واحتفل المطرب تامر عاشوربخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، اليوم، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

ومن المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عددا من أصدقائه داخل الوسط الفني.