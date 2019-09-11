منى الشاذلي عن أصالة: صوتها ورد دمشقي

وصفت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة السورية أصالة، بالورد البلدي.
وقالت الشاذلي، خلال تقديمها برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "CBC"، إن صوت أصالة له سمات تخصه وحده، فهو أشبه بالورد الدمشقي أو الشامي، و"الورد دا معروف في العالم بالاسم دا، وردة صابحة وريحتها جميلة، زي صوت ضيفتنا أصالة".
وأضافت: "هتلاقي في صوتها الأمل والثقة والبساطة، وموجودة في أفخم القصور وأبسط البيوت".
وتابعت: "الوردة دي ممكن تكون معاك في مناسبات تخصك أو عامة وصوتها كدا برضو في أحلامك ووقت شجنك، وأوقات أمل وتمرد أو حتى تهديد، صوتها زي الورد البلدي الدمشقي".
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