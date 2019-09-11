4 إكسسوارات عليك اقتنائها لمظهر أكثر جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

الرجل الأنيق له سحر خاص وجاذبية من نوع فريد، ولا تتوقف وسامته على ملامحه، وإنما على مظهره العام، الذي لا يكتمل إلا ببعض الإكسسوارات البسيطة فإذا كنت ممن يسعون لإطلالة أنيقة، فهذه أهم القطع التي عليك اقتنائها لمظهر أكثر جاذبية.

في السطور التالية يوضح "الخليج 365"، تعرف على 5 إكسسوارات رجالية عليك اعتمدها لإطلالة أنيقة وجذابة، بحسب ما جاء في موقع realmenrealstyle"

1-رابطة العنق "الكرافت":

إذا كان نمط عملك يعتمد بشكل كبير على المظهر الكلاسيكي، فعليك اعتماد كرافت ذات ماركة معروفة، خصوصاً إذا كنت ستستخدمها بشكل دائم.

يفضل الاعتماد على الكرافت ذات القماش الحريري أو الستان، والتي تحتوي علي نقوشات أو غرز بسيطة سواء بشكل أفقي أو رأسي.

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2-الحقيبة الجلدية:

أياً كانت وظيفتك فتعتبر الحقيبة الجلدية سواء الظهر أو اليد شيء هام ويستحق إنفاق الكثير من الأموال، خصوصاً إذا كان حقيبة جلدية عالية الجودة، والتي تعتبر من أكثر الإكسسورات أناقة والتي تعبر كل منها عن شخصية حاملها، لذلك يمكن أن تصل تكليفتها لمئات الآلاف من الدولارات.

وحاول دائماً اختيار الحقائب ذات الجلود الطبيعية وابتعد عن جلود الـ ski، إذ فيعد جلد Top-Grain أكثر تكلفة من Full-Grain ، ويعتبر جلد Split-Grain أكثر مقاومة للماء، خصوصاً لتفادي الأمطار في الشتاء.

3-محفظة أنيقة:

المحفظة ليست مجرد شيء لحمل البطاقات أو الفواتير الخاصة بك. قد يكون هذا هو ما صممت من أجله، ولكن أيضًا وسيلة لمعرفة شخصية حاملها، فإذا كنت مرتديًا ملابس جينز عادي وقميصًا، ستظل المحفظة هي التي تجعل إطلالاتك مميزة.

يفضل الابتعاد عن التصاميم التي تحتوي على السوست لأنها تناسب فقط مستلزمات الأطفال، وحاول الابتعاد عن الشعارات الكبيرة والأنماط والصور غير المناسبة.

4-الساعة:

تلتفت كثير من النساء الي تصميم الساعة، وتنجذب إلى الرجل الذي يرتدى ماركات ساعات راقية، لذلك عندما يتعلق الأمر بالجودة، فعليك التركيز على وزن الساعة يفضل أن تكون ثقيلة، والعلامة التجارية محفورة على السطح الخارجي للساعة.