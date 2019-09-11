علق المطرب تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على خطبته من دارين حلمي، مكلة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر 2019، بصورة تجمعهما سويًا.
وعلق عاشور على الصورة التي جمعته بخطيبته: "مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة، أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة، وهقول إني بحبها قدام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله، وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".
وردت "دارين" على تعليق عاشور: "بحبك يا تامر.. يا رب كل حاجة حلوة وإحنا مع بعض".
كان المطرب تامر عاشور احتفل بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.
ومن المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عددا من أصدقائه داخل الوسط الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من تامر عاشور على خطوبته: "عرفتها قريب.. وأتمنى أعيش معاها العمر كله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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