آخرهن هنا الزاهد.. فنانات ارتدين فساتين زفاف من تصميم سامو هجرس

اختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها المقرر الظهور به، اليوم، خلال حفل زفافها من الفنان أحمد فهمي.

"الزاهد" ليست الأولى التي وثقت في سامو هجرس، فهناك عدد من النجمات اللائي وثقن به وارتدين فساتين زفاف من تصميمه، بعد تصميم فستان زفاف زوجته الذي اعتبره "وش السعد" عليه، وفقا له.

"هُن" يستعرض أبرز النجمات اللائي حرصن على ارتداء فساتين زفاف من تصميم سامو هجرس:

شيماء سيف

ارتدت الفنانة شيماء سيف فستان زفاف من توقيع المصمم "هجرس"، حيث اعتمد فيه على التطريز والفخامة، وجاء مطرزاً بالكامل بشكل لافت.

كارمن سليمان

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ارتدت كارمن سليمان فستاني زفاف من تصميم "هجرس" إلى جانب المصمم يوسف الجسمي، فجاءت تصميمهما أقرب إلى زي الأميرات.

ارتدت كارمن في الجزء الأول من الزفاف فستان أبيض منفوش من قماش التل الذي تخلله مشغولات فضية لامعة، وجاء الفستان بأكتاف نازلة حتى منتصف الذراعين وشرائط معكوسة من الخلف.

أما الفستان الثاني، فجاء بدون أكمام ومن عند الصدر جاء بفتحة V مطرز من عند الصدر بأحجار فضية انتشرت على الفستان بأكمله، وتداخل معه بداية من الوسط وحتى نهايته قماش التل الأبيض المائل إلى البيج الفاتح.

فرح على

وأطلت الإعلامية "فرح علي" بفستان مميز من تصميم "سامو هجرس"، ونالت الإطلالة الخاصة بها إعجاب كثير من محبيها ومتابعيها، حيث كان مكشوف من منطقة الصدر الأمر الذي منحها إطلالة جذابة وجريئة، كما أنه كان أشبه بالإطلالات الملكية.