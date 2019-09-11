صبا مبارك تودع الصيف بفيديو بدون مكياج.. وجدل بين متابعيها

"مفيش ميك آب.. مفيش مشاكل.. آخر أيام الصيفية" هكذا علقت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على فيديو قصير، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت "صبا"، عبر الفيديو، دون أي مساحيق تجميل، وأطلت بملابس كاجوال. Advertisements تعليقات كثيرة تلقتها الفنانة الأردنية من متابعيها عبر "إنستجرام"، ما بين الإعجاب بمظهرها البسيط، وبين انتقادات بعض المتابعين. وجاءت أبرز التعليقات: "بصراحة ما شاء الله عليكي تبارك الرحمن فيما خلق، الله يحفظك من عيون الناس، يختشي كدا قمر وكدا قمر، وشك جميل بدون مكياج وشعرك حلوو بطبيعته وشكلك مجنونة بس لذيذة". بينما انتقد آخرين مظهرها، وعلقوا: "الله يهديكي بس وتصيري تلبسي متل البنات المحترمة.. البنات الأردنيات مو هيك لبسهم أنتي عم بتشوهي سمعة بنات بلدك بهاللبس، صايرة مخيفة، مش متعودة تلبسي هكذا.. خسارة".

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