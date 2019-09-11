فيديو.. الفنانة شيماء سيف: "كنت بحب المحشي.. وأسرق الأكل من الحلة وأجري"

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن حبها للـ"محشي" والجري، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت سيف خلال مقطع فيديو من إحدى لقاءتها: "وأنا صغيرة الرياضة اللي كنت بمارسها هي الجري، كنت باكل وأسرق الأكل من الحلة وأجري، كنت زي الرهوان".
وأوضحت أنها كانت ستصبح مصممة أزياء أو خبيرة تجميل، إذا لم تحترف التمثيل.
وأكدت أنها من مشجعي النادي الأهلى، لكنها تحب نادي الزمالك أيضًا نظرًا لأنه النادي الذي يشجعه زوجها.
وعلقت الفنانة روجينا على المقطع بـ"إيموجي" ضاحك، كما علق بعض المتابعين بنفس الـ"إيموجي"، ودعى لها أحدهم بالسعادة معلقًا بـ"يسعدلي قلبك يا رب".
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