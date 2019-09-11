نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة جمعته بأحمد فهمي وعدد من أصدقائهما داخل حمام سباحة، قبل ساعات من زفاف فهمي على الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "Instagram".
وظهر فهمي في الصورة حاملًا كوبًا بداخله مشروب، وعلق خاطر على الصورة: "العريس".
وعقد الفنان أحمد فهمي عقد قرانه على الفنانة هنا الزاهد، مساء الثلاثاء، وتجري حاليًا تجهيزات حفل الزفاف الخاص بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفل الزفاف.. أحمد فهمي ومصطفى خاطر داخل حمام سباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.