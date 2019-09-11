قبل حفل الزفاف.. أحمد فهمي ومصطفى خاطر داخل حمام سباحة

نشر الفنان مصطفى خاطر، صورة جمعته بأحمد فهمي وعدد من أصدقائهما داخل حمام سباحة، قبل ساعات من زفاف فهمي على الفنانة هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "Instagram".

وظهر فهمي في الصورة حاملًا كوبًا بداخله مشروب، وعلق ‏خاطر على الصورة: "العريس".‏

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وعقد الفنان أحمد فهمي عقد قرانه على الفنانة هنا الزاهد، مساء الثلاثاء، وتجري حاليًا تجهيزات حفل الزفاف الخاص بهما.