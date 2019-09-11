"قومي المرأة" يشدد على الاهتمام بصحة ذوات الإعاقة بمؤتمر "تعزيز صحة المرأة"

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شاركت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس النواب، في جلسة "الرعاية الصحية للمرأة بالمراحل العمرية المختلفة"، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة.
عقدت أولى فعاليات المؤتمر، اليوم، بعنوان "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، ودشنته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة والسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشددت هجرس على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة ذات الإعاقة لأنها لفترة قريبة جدا كانت الأكثر تهميشا والأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى تضمين صحة المرأة ذات الإعاقة بأهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومي للمرأة واعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعام المرأة المصرية 2017، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، تتضمن محورا خاصا بالتمكين الإجتماعي الذي يشتمل على موضوع التوعية الصحية للمرأة، والمرأة ذات الإعاقة.
وتطرقت عضو القومي للمرأة إلى عدد من القضايا والظواهر والممارسات التى تنتهك حقوق المرأة ذات الإعاقة جسديا ونفسيا، للوقوف على كيفية مواجهة تلك القضايا والحد من تلك الممارسات.
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