اكتشاف جديد يمكن السيدات المتقدمات في العمر من الإنجاب

كشف علماء أن الجين المسؤول عن نمو البيوض لدى الديدان يمكن استخدامه يوما ما لمساعدة النساء على زيادة فترة الخصوبة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحلل فريق من جامعة Hebrew في القدس الحمض النووي للديدان المستديرة، التي لديها 20 ألف جين.

وجاء بمجلة "علم الوراثة"، أن السبب الرئيسي وراء حدوث التشوهات لدى الأجنة والإجهاض والعقم هو شيخوخة البيوض، لذلك قام الباحثون بتحليل أنواع الديدان المستديرة للكشف عن الأسباب الكامنة لشيخوخة البيوض.

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وتبين أن بيوض الإناث تنضج في زهاء يوم، ما يجعلها أسهل للدراسة، وبعد تحديد ogr-2 وMAPK، قام العلماء بحجب الجين عبر أداة تحرير الجينات CRISPR.

وأظهرت الاختبارات، أن الجين ogr-2 يتحكم في نضوج البيوض لدى الديدان، وبالتعمق أكثر، اكتشفوا مفتاحا (MAPK) يعمل على تفعيل وإيقاف تطوير البيوض.

وعند حجب عمل ogr-2 عبر تقنية تحرير الجينات، أدى MAPK إلى جعل الديدان أقل خصوبة "على الفور".

فأصبح لدى العلماء أملا بأن يساهم الاكتشاف الأخير في مساعدة النساء على لحفاظ على جودة البيوض الصغيرة، حتى تكون جاهزة للاستخدام، ويحسن فرص المرأة المتقدمة في العمر، في إنجاب طفل سليم.