"بيحسدوني لما بضحك".. "ابتسامة" نانسي عجرم تفجر "معركة إلكترونية" بين متابعيها

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موجة من الجدل مؤخرا، بعدما نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تعليق نانسي على الصورة: "قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك"، أثار تضارب كثير من متابعيها بين مؤيد ومعارض، لتتحول إلى "معركة إلكترونية" بين الفريقين تنوعت بين مؤيد ومعارض لرأيها.

الفريق الأول عارض الفنانة في رأيها، واتهموها بأنها تملك كثير من الأموال والرفاهية، فكيف تتحدث عن القناعة!، بينما ذهب البعض الآخر ليدافع عنها وعن جمالها، مؤكدين أن لكل ناجح أعداء.

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حساب باسم أحمد عثمان عارض الفنانة في رأيها، قائلا: "والمصاري أهم شي عشان الابتسامة بتعرفي انتي"، وكتب حسب آخر حمل اسم "مريم": "منزلك وسيارتك وأملاكك ومجوهراتك حقا الحياة لا تحتاج إلا لابتسامة".

ودافع معجبون آخرون عن "نانسي"، حيث أثنوا على جمالها وحضورها الرائع، وكتب أحدهم: "سبحان الله الشعب العربي الحسد اللي عندو ياه! حتى على ابتسامتك حسدوكي ، شو هالتعليقات السلبية يعني حتى الابتسامة على وج هالقمر زعجتكم! كل إنسان الله بيعطي حسب نيتو، وهي نيتها طيبة الله عاطيها، وانتم حسب نياتكم ترزقون! طول ما عينكم بغيركم رح تضلوا هيك مش موفقين .. ابتسامتك عالصبح بتسوى ملايين الدولارات".

وكتب حساب حمل اسم تامر: "يخربيت هالجمال الطبيعي عثل ربنا يحميكي".

وكعادتها، لم تنخرط نانسي في الرد على التعليقات، تاركةً المجال لمعجبيها، للتعبير عن آرائهم بحرية أكثر.