تصيبه بمخاطر عديدة.. إليكِ تأثير الواجبات المدرسية على صحة طفلِك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
كشفت بعض الدراسات أن إجبار الطلاب على كتابة الواجبات المدرسية، لتحسين مستواهم الدراسي، يمثل ضغطًا نفسيًا وبدنيًا على الأطفال والآباء على حدٍ سواء.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير الواجبات المدرسية على صحة الأطفال البدنية والعقلية، والمدة التي يجب استغراقها في أدائها بحسب المرحلة عمرية.
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