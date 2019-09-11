بالفيديو- تسريحات شعر بسيطة وأنيقة مناسبة للمدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

مع دخول المدارس تلجأ الكثير من الأمهات لاعتماد تسريحات الشعر التقليدية اعتقادًا منهن لعدم وجود وقت كافي صباحًا لتجربة تصفيفات جديدة، لذلك يستعرض لكِ لكم "الخليج 365"، تسريحات غير تقليدية وسريعة تناسب أجواء المدارس.

-تعد الضفيرة من التسريحات السهلة المتعارف عليها، ويمكنك اعتمادها بأشكال مختلفة وأنيقة.

-استخدمى التوك الملونة على شكل فيونكة لتزين ذيل الحصان الخاص بطفلتكِ.

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-لإطلالة مختلفة لطفلتك ادمجى بين تسريحة الضفائر الطويلة وذيل الحصان

-تعد الكعكة من التسريحات البسيطة والأنيقة في نفس الوقت.

يوضح الفيديو 7 تسريحات للشعر لطفلتك خلال ايام الدراسة: