صور.. تامر عاشور يحتفل بخطبته على ملكة جمال الكون

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احتفل المطرب تامر عاشور بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.
ومن المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عددا من أصدقائه داخل الوسط الفني.
ويعيش تامر حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة على المستويين العملي بنجاح ألبومه الأخير "أيام"، وأيضا على المستوى الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة.
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