بين المجسم والـ"منفوش" فساتين زفاف هنا الزاهد في أعمالها الفنية

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور الفنانة هنا الزاهد وهي عروس ترتدي للمرة الأولى فستانا أبيضًا، الذي ارتدته قبل ذلك ولكن من خلال أعمالها الدرامية والسينمائية.

واختارت هنا الزاهد فستانًا من تصميم سامو هجرس المعروف باستخدامه للخامات الفخمة اللامعة في فساتين الزفاف تحديدا.

ويستعرض "هُن" في التقرير التالي فساتين هنا الزاهد في أعمالها الفنية..

مسلسل مأمون وشركاه

في عام 2016، تألقت الفنانة هنا الزاهد في مسلسل مأمون وشركاه في إحدى المشاهد بفستان زفاف متميز بتصميم "مرميد" أبرز أنوثتها، كما أنه زُين بتطريزات بسيطة من الورود وكان هذا الفستان المتميز من تصميم مصممة الأزياء ماجدة داغر.

وجسدت هنا في المسلسل دور شخصية ابنة الفنان مصطفى فهمي والفنانة شيرين، وشاركت في العمل بجانب مجموعة من النجوم الشباب مثل ريم مصطفى، خالد سليم، وخالد سرحان.

مسلسل أيوب

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وظهرت خلال أحداث الحلقة الأخيرة وهي ترتدي الفستان الأبيض لعقد قرانها على الفنان مصطفى شعبان "أيوب" بعد اكتشافه أنها غير سعيدة في زواجها ليطلقها وتتزوج به بعد قصة حب كبيرة.

فيلم قصة حب

وفي مطلع هذا العام ارتدت الزاهد في فيلم قصة حب، فستان عُرس من تصميم heart shaped هو المفضل لها.

وتدور قصة الفيلم حول الشاب يوسف "أحمد حاتم" الذي يخطط أخيراً للاستقرار عاطفياً، إلا أن القدر وضع له خطة أخرى بعدما يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب، لكن في نفس الوقت يدفعه في مسار فتاة جميلة تمنحه الحب من جديد، والفيلم من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، سيناريو وحوار ​أماني التونسي​، وإخراج ​عثمان أبو لبن​.

ويذكر أن حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، يقام اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد قصة حب دارت بين الثنائي.