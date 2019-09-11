نشر مصفف الشعر جون إدلبي، خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "استوري" جديدة ظهر خلالها بصحبة الفنانة هنا الزاهد. وخلال الصورة، ظهر إدلبي أثناء تصفيفه لشعر "هنا" خلال التحضيرات النهائية قبل حفل زفافها هي والفنان أحمد فهمي، وكتب عليها: "انتظروا العروسة". Advertisements ويقام زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لـ هنا الزاهد أثناء تحضيرات حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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