شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق «باتمان» على موعد مع «غينيس» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بالذكرى اﻟ80 لشخصية «باتمان» الشهيرة، تستعد عالم وارنر براذرز أبوظبي لتنظيم فعالية خاصة لمحاولة تحقيق رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء «السوبر هيروز».

ودعت المدينة الترفيهية محبي شخصية باتمان من مختلف الأعمار للمشاركة في الاحتفالية التي ستنظم في منطقتي غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا، في 21 الجاري.

وخلال الفعالية، سيحظى الضيوف بباقة من الأنشطة الترفيهية بمشاركة شخصية باتمان، وغيرها من المفاجآت.

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عشاق «باتمان» على موعد مع «غينيس» في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.