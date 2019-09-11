منها البقوليات.. 4 أطعمة تحتوي على سكر طبيعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تساعد إضافة السكر إلى الأطعمة والمشروبات على اكتساب المزيد من السعرات الحرارية وزيادة الوزن، في حين يمكن تناول بعض المأكولات الصحية التي تحتوي على سكر طبيعي.

وفي الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض الأطعمة الغنية بالسكر الطبيعي، وفقًا لما جاء بموقع "Live Strong":

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