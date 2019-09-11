بعيدا عن الجيم.. طرق فعالة للتخلص من "الدهون العنيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعتبر زيادة الوزن، من أكثر المشاكل التي تؤثر صحيًا على العديد من الأشخاص، ويسعون بكافة الطرق للتخلص منه للحصول على جسم مثالي خالي من الأمراض.

تستعرض لكم الدكتور ليلي السيد أخصائية التغذية العلاجية، نصائح للتخلص من دهون البطن في وقت قياسي.

1-يفضل عدم تخطي وجبة الإفطار وتناولها قبل الساعة 10 للحفاظ على معدلات هرمون الأنسولين، كما أنها تقلل من معدل الكوليسترول.

2-احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة والألياف، لأنها تساعد على حرق الدهون وخاصة الخاصة بمنطقة البطن.

3-عليك ممارسة تمارين البطن قبل تناول الطعام بربع ساعة على الأقل.

4-الإكثار من المشروبات الساخنة منخفضة السعرات مثل الشاي الأخضر والقرفة والزنجبيل والكمون، لاحتوائهم على مادة الكاتيشين، التي تسبب تفتت الدهون في الجسم.

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5-يفضل شرب كوب ماء دافئ مع ملعقة ليمون على معدة فارغة كل صباح.

6-الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه بين الواجبات الرئيسية، لاحتوائهم على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وزيادة الشعور بالشبع.

7-احرص على مضغ الطعام ببطء، واستخدام الشوكة والسكين، فذلك يجعلك تتناول الطعام بكميات قليلة.

8-لا تعتمد على الرجيم فقط للتخلص من دهون البطن، بل عليك ممارسة التمارين الرياضية لتجنب الإصابة بترهل الجلد وضعف العضلات.

9-تجنب الخلود للنوم بعد تناول الطعام مباشرة، واحرص على زمنية بين وجبة العشاء والنوم مدة لا تقل عن أربع ساعات.

10-شفط البطن للداخل بصفة مستمرة أثناء الجلوس والمشي، تساعد على شد عضلات البطن.