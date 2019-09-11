النجمات العربيات والعالميات يتنافسن في فساتين كشكش من التول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - لاحظنا منذ مدة أنّ فساتين السهرة المصنوعة من طبقات من الكشكش من التول، كانت الأكثر رواجًا على منصات عروض الأزياء العالمية، وبداية شاهدناها لدى دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli ومن ثم انتشرت ضمن مجموعات مختلف باقي الدور، وهذه الفساتين مستوحاة من أزياء الأميرات، وغالبًا ما تكون ذات طابع دراماتيكي مميز تلفت الأنظار، ولا سيّما على السجادة الحمراء، وهذا ما دفع بعدد كبير من النجمات في الوطن العربي والعالم لاعتماد هذا النوع من الفساتين في مختلف المناسبات… وقد ارتدته كلٌّ منهنّ على طريقتها الخاصة واختارته بلون مختلف، لكن بشكل أو بآخر جميعهنّ من دون غاية في الأنوثة والأناقة، وإليكِ بعض الأمثلة.



مايا دياب في فستان كشكش من التول الأسود

مايا دياب في فستان كشكش من التول الأسود





مايا دياب عوّدتنا على اطلالاتها الدراماتيكية، ومؤخرًا في حفل خاص شاهدناها في اطلالة لافتة، اختارت فيها فستان كشكش من التول باللون الأسود من نيكولا جبران Nicolas Jebran من دون أكمام وله شق طويل على الساق، وقد أكملت اللوك بصندل أسود بكعب عالٍ وبدت غاية في الروعة.





ويني هارول في فستان كشكش أبيض

ويني هارلو في فستان من التول الأبيض



عارضة الأزياء السمراء الجميلة ويني هارلو Winnie Harlow تألقت في أحدث اطلالاتها في فستان كشكش من التول باللون الأبيض، اختارته من زاك بوزن Zac Posen بتصميم دراماتيكي لافت، حيث إنّ قصته مكشوفة الأكتاف مع طبقات من الكشكش غطتها بشكل كامل ما عدا منطقة الخصر، وقد بدا اللوك لافتًا ومميزًا.



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درة زروق في فستان كشكش من التول

درة زروق في فستان كشكش من أوسكار دي لا رينتا





اختارت درة زروق عددًا من الاطلالات اللافتة في فساتين السهرة هذا العام، ومنها هذه الاطلالة التي تألقت بها في حفل في مدينة لوس أنجلوس في فستان من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta قصته مميزة من الأعلى كورسيه سوداء، تنورته منسدلة على شكل طبقات من الكشكش من التول باللون الأبيض، وقد أكملت الاطلالة بصندل وشنطة يد باللون الأسود.





كيندال جينر مشرقة في فستان كشكش من التول

كيندال جينير في فستان كشكش باللون الفوشيا



مؤخرًا هذا العام شاهدنا كيندال جينر Kendall Jenner، وقد تألقت في اطلالة لافتة باللون الفوشيا اختارتها من دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، كانت عبارة عن فستان سهرة مصنوع من طبقات كششك من التول، من دون أكمام وتنورته متفاوتة الأطول، كما أنها محدد الخصر بحزام ناعم.





النجمات العربيات والعالميات يتنافسن في فساتين كشكش من التول، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.