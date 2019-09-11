إطلالات رؤى الصبان في صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - اشتهرت رؤى الصبان باطلالاتها الأنثوية التي تعتمدها لمختلف المناسبات والمشاوير، وهي تحرص دائمًا على اختيار تصميمات الأزياء ذات الطابع المحافظ، مع لمسات من العصرية من دون المبالغة أو البهرجة، ولهذا السبب كثيرات من النساء في الوطن العربي عشقن أسلوبها في الموضة، وكثيرًا ما يستوحون منها أفكارًا مختلفة لمختلف المناسبات، واليوم جمعنا لكِ بالصور اطلالات رؤى الصبان في صيف 2019 شاهديها واختاري الاطلالة الأجمل واستوحي منها.



لوك كاجوال في فستان صيفي معرق

اطلالة كاجوال في فستان معرق اعتمدتها رؤى الصبان





الفساتين المعرقة برسومات الورود الناعمة، أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا رؤى الصبان وقد اعتمدت اطلالة كاجوال في فستان معرق بالورود بالونين الأسود والأبيض، قصته ناعمة ومنسدلة، نسقت معه حذاءً رياضيًّا أبيض من غوتشي Gucci، وشنطة يد صغيرة باللون الأخضر الزيتي بنقشة جلد الأفعى.





اطلالة أنيقة في فستان أسود اعتمدتها رؤى الصبان

اطلالة أنيقة في فستان أسود اعتمدتها رؤى الصبان



اختارت رؤى الصبان في أحد المشاوير الصباحية، اطلالة أنيقة مستوحاة من حقبة الخمسينيات، وكانت عبارة عن فستان ميدي باللون الأسود، أكمامه طويلة ومزين بأزرار أمامية، وله حزام يحدد الخصر، وتنورته كلوش وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج.





فستان زهري ناعم اختارته رؤى الصبان

فستان زهري ناعم تألقت به رؤى الصبان





في مناسبة أخرى اختارت رؤى الصبان اطلالة أنثوية ناعمة، كانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الزهري مزين بكشاكش من الدانتيل عند منطقة الصدر، وأطراف الأكمام، له حزام على الخصر تتوسطه بكلة من الكريستال، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.



شاهدي اطلالات رؤى الصبان في صيف 2019، واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.