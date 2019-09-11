أزياء الخريف...اختاري الأبيض والأسود في إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - فصل الخريف يفرض مع قدومه العديد من الألوان والتصاميم التي من الممكن أن تكون قد ابتعدت عن أزيائنا وخياراتنا في فصل الصيف. وبالطبع الألوان القاتمة هي التي تفرض نفسها على الإطلالات في الخريف.

لكن ما رأيناه هذا العام هو إطلالات اللون الأبيض والأسود التي تداخت مع بعضها بصورة مميزة وملفتة للنظر في العديد من عروض الأزياء العالمية، التي بالتأكيد ستجعلك تظهرين بأجمل إطلالة هذا الخريف.



بما أن اللونين هما من الألوان البسيطة التي من الممكن أن تتداخل مع بعضها ببساطة وسهولة، اختارت الكثير من دور الأزياء العالمية تفاصيل مميزة لإطلالات اللونين.

فستان جذاب تداخل فيه الأبيض والأسود Alexander McQueen



وقد جذب انتباهنا فستان باللون الأسود بأكمام طويلة من Alexander McQueen بقماش الصوف الناعم الذي يليق بأجواء الخريف، أُضيفت إليه في الأكمام وأسفل الفستان قماش صوف أبيض، كسر من اللون الاسود القاتم.

ننصحك باختيار هذا الفستان اذا كنت نحيفة القوام، فهو يناسب شكل جسمك.



اذا كنت من اللواتي يفضلن الجمبسوت في إطلالاتك اليومية، فننصحك باختيار التصميم المميز من Chanel الذي أبهرنا بتصميمه الكارو باللونين الأبيض والأسود. ولإطلالة أكثر أناقة ارتدي معه المعطف الطويل الذي جاء بتصميم كارو معاكس للجمبسوت.

جمبسوت بتصميم كارو من chanel



ولم يغب عن إطلالات الأبيض والأسود لخريف 2019 أزياء تناسب ذوات الإطلالات العصرية والشبابية، فقد جذب انتباهنا فستان من قماش الجلد باللون الأسود بتصميم بسيط من دون أي تطريز، لكن أُرفق في أسفله قماش الفرو الأبيض ما منحه إطلالة أكثر عصرية وغرابة.

فستان من الجلد الأسود من Loewe

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