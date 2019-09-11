قفاطين أنثوية من وحي الفنانة بلقيس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ظهرت الفنانة بلقيس فتحي بأكثر من زيّ تقليدي، كان أبرزها الزيّ التقليدي المغربي القفطان، الذي يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية المنتشرة من قديم الزمان والرائجة إلى الآن. تميَّزَت بلقيس بتنسيقه بأشكال مختلفة وألوان أنثوية، ويمكن أن تستوحي منها اطلالاتكِ المميزة، التي تتناسب مع أغلب الفئات العمرية.

اطلالات بلقيس فتحي





تألقت بلقيس بـ قفطان عصري أبيض بنقوش فضية وفصوص عدة ملونة، وقفطان زهري مزين بزهور، وأشكال عدة ذهبية، وارتدت قفطانًا أبيض مطرزًا بزهور مميزة وخرزات لؤلؤ زهرية، وظهرت بقفطان سماوي مكشوف الكتفين بتطريزات ذهبية وسماوية، وقفطان من الحرير بلون مميز يجمع بين اللونين البرتقالي والزهري، وطُرِّزَ بزهور ونقوش بيضاء، وصُمِّمَ بأكمام شفافة تميِّزه، وتجمَّلَت بقفطان مليء بالنقوش ومزيَّن بوشاح أزرق مطرَّز بالذهبي، وقفطان أبيض بأكمام شفافة وحزام فضي، واختارت قفطانًا أسود واسعًا بزهور وتطريزات بيضاء، وتزيَّنت بقفطان زهري بنقوش زرقاء وذهبية وحزام ذهبي، كما أطلَّت بقفطان زهري بوشاح منقوش بالذهبي، وقفطان أخضر مليء بالتطريزات الذهبية التقليدية.

اطلالات بلقيس فتحي

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